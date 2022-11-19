中職／入圍MVP好意外 黃子鵬明年想要「站到最後」

樂天桃猿隊今年投打都有好手入圍年度MVP，昨天名單揭曉，拿下防禦率王的黃子鵬有些意外，「沒想過會入圍，對我來說那像遙不可及的榮耀，來不及反應。」

黃子鵬今年以2.33防禦率中斷德保拉的三連霸之路，也是中職相隔7年再出現本土防禦率王，另外12場勝投排聯盟第三，投球局數158.2局聯盟第四、96次三振聯盟第七。

這幾項數據中，黃子鵬最滿意的是投球局數，「我希望每一年都可以更進步，今年局數是生涯最多，有突破就很開心。」說完露出招牌大大笑容。

至於防禦率，黃子鵬表示，數據上來看是滿意，但球季中盡量讓自己不去多想，「意識到數字的變化，會是目標也是壓力，有了今年的經驗，比較知道怎麼去調整心情。」

黃子鵬投到9月中還有著防禦率1.75的好表現，然而最後4場先發有3場自責分在4以上，錯過以1字頭收尾，是不是後半段體力下滑？黃子鵬表示，這點大家條件都一樣，也是自己明年要努力的地方，「怎麼樣能夠站到最後。」