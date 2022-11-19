中職／強勢打擊入圍MVP 林立還想突破

樂天桃猿隊林立今年坐擁打擊、安打和打點王，亮麗成績單讓他生涯首度入圍年度MVP，對於整季成績他當然滿意，但得獎與否則不是最關心的地方，「明年成績還想再突破。」

林立今年球季打擊率3成35、140支安打、83分打點，14轟與吉力吉撈．鞏冠相同，不過因打數較多無緣打擊「三冠王」，林立表示，自己習慣跟去年比，今年成績比較好因此滿意，但還是希望能有所突破。

「明年希望三振數能減少。」林立說：「少一次是一次，守備也是重點。」今年林立被三振77次，已經是扣除菜鳥年的生涯次低，今年在二壘為主情況下，守備率0.971也已不錯。

同樣入圍的還有隊友黃子鵬、中信兄弟洋投德保拉，林立認為，他們一年能夠拿到10幾勝，非常不容易，對球隊的貢獻度很高，「我有拿到（MVP）當然開心，沒有就繼續加油。」