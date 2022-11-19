中職／7猿尚未提自由 陳俊秀要開刀傾向不行使

中華職棒今年符合自由球員資格者，樂天桃猿隊占了8人最多，扣掉已有複數年約的林泓育，領隊浦韋青今天參與「樂天野餐趴」球迷感謝祭時表示，目前還沒聽到有人要提出，而陳俊秀透過經紀公司表示，目前傾向不行使。

樂天桃猿隊今年共有林智平、郭嚴文、余德龍、郭永維、王溢正、陳俊秀、黃偉晟7人能夠行使自由球員權利，其中郭嚴文、王溢正、陳俊秀都屬A級，今年月薪93萬元的陳俊秀若成為自由球員，全額轉隊費將是年薪的125%，高達1395萬元。

樂天桃猿隊今天舉辦「樂天野餐趴」球迷感謝祭，領隊浦韋青出席。記者蘇志畬／攝影

浦韋青表示，由於球隊要先確定教練團定位，目前尚未跟球員展開談約，但目前為止尚未聽到球員有意提出自由球員申請；總教練曾豪駒則表示，自由球員是選手的權利，若要行使也是支持。

陳俊秀因總冠軍賽第二戰傷到鉤狀骨，確定要開刀治療，最快預計下周動手術，應可趕上明年春訓，所屬經紀公司悍創運動行銷表示，目前有跟陳俊秀討論過，雖然尚未確定，但傾向不行使自由球員權利。

猿隊7人中，以34歲的余德龍「賣相」最佳，今年月薪20萬元又被分在B級，轉隊費是年薪75%，加上內、外野都能守備，今年在游擊防區還有美技守備，不少球隊都有需求。

余德龍今天雖未參加猿隊球迷感謝祭，但原因是家有喜事，曾豪駒表示，余德龍今年的角色對球隊的幫助很大，但是否行使還是要看選手自己的意願。

猿隊今天結束「樂天野餐趴」活動後先放假，接下來將在1月初展開第一階段春訓，是年輕球員為主的重訓營，農曆年後的二階段春訓才會全員報到。