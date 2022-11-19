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中職／曾豪駒下一步？ 桃猿領隊：朝繼續帶領球隊去談
樂天桃猿隊今年不止有7名自由球員，總教練曾豪駒的三年合約也已經走完，面對這位「自由教練」，領隊浦韋青今天參與「樂天野餐趴」球迷感謝祭時表示，會朝著繼續帶領球隊的方向去談。
樂天集團自2020年起入主桃猿隊，曾豪駒也在同年升任總教練，今年在例行賽打出全年第一成績，也首度率隊打進總冠軍賽，只不過只打了4場就遭到中信兄弟隊橫掃出局。
今年球季結束後，猿隊從教練團合約先開始談，浦韋青表示，對於曾豪駒的未來動向，目前球隊是朝由他繼續率領球隊的方向去談，會根據過去3年的狀況以及未來展望去做討論。
曾豪駒則表示，未來動向還在跟球團討論，球季結束後由於還有洋將等事務需要開會，因此會等這些事項定案後，才會有比較詳細的討論。
今年猿隊外籍教練也都陸續返國，其中一軍内野守備跑壘教練西村彌明年將回到日職樂天金鷲擔任二軍教練，浦韋青表示，這個位置未來還是會繼續找日籍教練補強，其他日籍教練也都會朝繼續合作的方向去談。
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