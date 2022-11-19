棒球／國中軟式棒球聯賽 新明、二重爭冠

中央社／ 台北19日電
111學年度國中棒球聯賽軟式組19日舉行4強賽，上演「桃園內戰」，新明國中靠著投手曹以諺後援5局無失分好投壓制，終場以3比0奪勝，連兩年挺進冠軍戰。 （學生棒球運動聯盟提供）中央社
111學年度國中棒球聯賽軟式組19日舉行4強賽，上演「桃園內戰」，新明國中靠著投手曹以諺後援5局無失分好投壓制，終場以3比0奪勝，連兩年挺進冠軍戰。 （學生棒球運動聯盟提供）中央社

國中軟式棒球聯賽冠軍戰組合出爐，新北市二重國中今天4強擊敗嘉義縣東石國中晉級，桃園市新明國中擊敗光明國中，二重、新明將於明天冠軍戰交手，都要挑戰隊史第3冠。

111學年度國中軟式棒球聯賽全國賽4強今天舉行，「桃園市內戰」新明國中與光明國中交手，兩隊市內賽就曾對戰，前2次都是光明贏球，今天新明甜蜜復仇。

新明靠著投手曹以諺後援5局無失分好投壓制，終場以3比0拿勝、連兩年挺進冠軍戰；新明總教練黃湋志表示，光明專打軟式、實力不差，是很好的球隊，但彼此是熟悉的對手，這一場比賽對方換投節奏也很快，先前輸球，今天賽前有鼓勵球員相信自己，重要時刻贏回來就好。

4強另外一場比賽由新北市二重國中與嘉義縣東石國中交手，二重4局下利用對手2次失誤、觸身球保送攻占滿壘，韓侑叡打擊時，三壘跑者陳耀杰發生跑壘失誤，錯失得分契機。

二重5局下兩人出局後再度攻占滿壘，陳耀杰這次把握機會敲出安打送回隊友，接著靠野手選擇、方鉦緯補上安打，二重單局攻進4分、奠定勝基，終場以4比0拿勝。

陳耀杰投打有表現，今天3局一、三壘有人時，接替先發投手潘宗聖登板中繼，阻斷對手攻勢，6局上東石一度利用3安打製造滿壘，陳耀杰關鍵三振化解危機，總計後援投4.2局被敲出4支安打無失分，是球隊拿勝功臣。

二重上次闖進冠軍戰已經是104學年度，總教練邱耀宇說，前幾場都是一分差贏球，這場分數贏得較多，球員們漸入佳境，鼓勵他們「練習100分、比賽70分」，盡量把練習的東西展現在比賽上，就有機會贏球。

二重國中曾在98學年度、104學年度拿下冠軍，新明國中則曾在100學年度、103學年度拿下冠軍， 兩隊明天交手，都要拚隊史國中軟式聯賽第3冠。

延伸閱讀

青少棒／軟式聯賽桃園內戰 光明李政陽再見安打KO新明

澳職／林子偉開季連4戰安打 陽岱鋼打點、盜壘都開張

世界盃5人制棒球賽 台灣不敵日本無緣冠軍戰

梅花旗／朱瑋淇再見安氣走南華 台體連3年晉冠軍戰

相關新聞

中職／強勢打擊入圍MVP 林立還想突破

樂天桃猿隊林立今年坐擁打擊、安打和打點王，亮麗成績單讓他生涯首度入圍年度MVP，對於整季成績他當然滿意，但得獎與否則不是...

中職／7猿尚未提自由 陳俊秀要開刀傾向不行使

中華職棒今年符合自由球員資格者，樂天桃猿隊占了8人最多，扣掉已有複數年約的林泓育，領隊浦韋青今天參與「樂天野餐趴」球迷感...

中職／曾豪駒下一步？ 桃猿領隊：朝繼續帶領球隊去談

樂天桃猿隊今年不止有7名自由球員，總教練曾豪駒的三年合約也已經走完，面對這位「自由教練」，領隊浦韋青今天參與「樂天野餐趴...

中職／入圍MVP好意外 黃子鵬明年想要「站到最後」

樂天桃猿隊今年投打都有好手入圍年度MVP，昨天名單揭曉，拿下防禦率王的黃子鵬有些意外，「沒想過會入圍，對我來說那像遙不可...

中職／入圍已是肯定 成晉看好吳哲源拿進步獎

樂天桃猿隊外野手成晉入圍今年中職最佳進步獎，他感謝教練團給予機會，才讓自己能夠打出進步成績，但他認為中信兄弟隊投手吳哲源...

中職／入圍新人王 許峻暘回顧球季大呼「奇幻」

樂天桃猿隊許峻暘入圍年度新人王，要與味全龍隊陳冠偉、統一獅隊楊孟沅共逐獎項，他對於自己今年能夠整季健康打完已經很滿意，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。