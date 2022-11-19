中職／葉總調一下球速回升到147 林鋅杰拚開季背號少一位數

具有旅美資歷的投手林鋅杰業餘時期就是火球男，但狀況差時球速剩140公里，以自主培訓合約加入味全龍隊，找回球速和體態，林鋅杰拋開旅外身分從零開始，目標明年開季背號少一位數。

林鋅杰業餘時期就是備受關注的強投，生涯最快球速可到152公里，2018年展開旅美生涯加盟美職費城人隊，2021年季後被釋出，旅美最高層級為小聯盟高階1A。

林鋅杰今年參加中職選秀落選，他坦言當下很失落但也不意外，那時候的狀況不好，選秀前打二軍交流賽表現也不如預期，「太想要表現、結果造成反效果。」

最差的時候林鋅杰球速剩140公里，與味全龍隊簽下自主培訓球員合約，加入球隊訓練，秋訓時總教練葉君璋有幫忙調整投球機制，找回狀況好時的出手點，雖然還沒回到旅美時期最好狀態，但球速已經回到147公里。

「拋開之前旅外的身分，一切從零開始」，林鋅杰抱著這樣的心態加入龍隊，教練團也有鼓勵要他不要想太多、正常丟。

林鋅杰今天穿著110號球衣出席龍隊球迷感謝祭，他的目標是明年開季球衣背號少一位數、成為正式球員。

龍隊陣中火球男多，林鋅杰也有注意到，他表示台灣球員其實很有能力，「不是只有國外球員可以，我們也可以」，距離回到生涯最佳球速還差5公里，而多次被總教練葉君璋提到的變胖問題，林鋅杰表示，已經瘦了5公斤、目標再瘦5公斤。

葉總調一下 球速回升到147公里

具有旅外資歷的投手林鋅杰今年選秀沒有獲得球隊青睞，與味全龍隊簽下自主培訓球員合約，龍隊總教練葉君璋「調一下」後，慢慢找回速度和體態，很有機會轉正式球員成為即戰力。

23歲的投手林鋅杰業餘時期就是備受關注的好手，2018年展開旅美生涯與美職費城人隊簽約，2021年季後被釋出，旅美最高成績到小聯盟高階1A。

林鋅杰回到台灣後也有加入業餘社會隊維持出賽感覺，但今年投入中職選秀但沒有獲得球隊青睞，與龍隊簽下自主培訓球員合約。

龍隊總教練葉君璋表示，林鋅杰秋訓狀況不錯，進到球隊後有發現他的投球機制有點跑掉，加上變胖也有影響，投球機制調整後，目前最快球速回到147公里、均速有144公里，看起來是好的投手，身材也有要求，現在雖然有變瘦但還不夠。

葉君璋表示，林鋅杰具有旅外經驗，秋訓狀況看下來也沒有問題，如果持續進步，很有機會成為正式球員，可以是明年球季的即戰力。

至於另外一名自主培訓投手李超，葉君璋也點名表現不錯，但還需要一段時間觀察，秋訓期間看到不少年輕的球員都不錯。