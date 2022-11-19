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中職／吳東融、福來喜眼神觸電後 在停車場解開誤會

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
福來喜在季後挑戰賽第3戰疑似懷疑吳東融偷瞄暗號，與他有言語交鋒，兩人當天賽後就把誤會解開。 圖／截圖自轉播畫面
福來喜在季後挑戰賽第3戰疑似懷疑吳東融偷瞄暗號，與他有言語交鋒，兩人當天賽後就把誤會解開。 圖／截圖自轉播畫面

吳東融、福來喜在季後挑戰賽時的眼神交會，噴射出激烈言語交鋒，其實兩人當天賽後在停車場遇到，就已經把誤會解開，吳東融還為他送上總冠軍賽加油的祝福。

季後挑戰賽第3戰進行到第4局吳東融的打席時，當時鏡頭捕捉到福來喜疑似懷疑他偷看暗號，眼神一直在注意吳東融，在他僅僅0.1秒低頭看向球棒的瞬間，觸動福來喜神經、激動站起身來。

吳東融今天還原當時狀況，確實是自己有習慣看球棒的動作，而福來喜覺得他在偷瞄，因此有出聲要他不要看，「我也是當下就跟他說我沒有看。」

兩人賽後在停車場再碰到，早已把話說開，吳東融向他表達那是自己的習慣動作，「他也說他知道，但高張力的比賽、比分又比較接近，他必須去注意這些事情。」

吳東融表示，以當時狀況來說，這是捕手必須提防、顧慮的點，他完全可以理解，「就像我守二遊時，也會注意二壘跑者是不是在打暗號，如果覺得有，我也會提醒，一方面也是告訴他們我有在注意。」他可以理解福來喜當時的敏感，「比賽結束後回歸冷靜，再去把這件事情好好講清楚，我也是跟他說，總冠軍賽加油。」

吳東融

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