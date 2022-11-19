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中職／獅隊前進校園 四球星變校慶焦點
統一獅與台南市體育局合作推廣校園運動，為112年全國運動會在台南暖身宣傳，本周獅隊前進金城國中及宅港國小校慶，胡智為、林岱安、潘威倫、高國慶兵分二路前進校園。
金城國中校慶活動，獅隊安排胡智為、林岱安指導金城國中棒球隊，透過簡單指導與實作，現場指導投球及打擊要領，金城國中棒球隊學生們，也把握難得機會和職業選手請教。
胡智為指導過程中，灌輸基本動作的扎實性與要領，希望透過有效的訓練讓自己身體去記憶每個要領，成為自身最熟悉的運動記憶、自然反應，但切記不要過度盲目訓練，也勉勵學生們，在棒球的領域上，要主動去詢問，才能自我成長，也是最基本的態度，唯有主動學習才能一直讓自己更進步，甚至發現問題，改變它。
除了指導棒球隊學生外，胡智為、林岱安也特別準備小禮物贈送給校園參與運動會的學生，讓金城國中學生們今年的運動會特別不一樣的驚喜。
獅隊校園巡迴第六站來到宅港國小百年校慶，特別安排高國慶、潘威倫共襄盛舉，宅港國小雖然僅有約70位學生，但百年來培育許多人材，今日宅港國小校慶也邀請傑出校友返校為校慶運動會慶生，台南市市長黃偉哲也蒞臨現場為宅港國小祝賀，並進行樂樂棒球開球儀式。
而潘威倫、高國慶展現親和力，現場指導宅港國小學生體驗樂樂棒球樂趣，更是許多學生初次體驗樂樂棒球，透過簡單互動與要領指導，讓宅港國小學生留下難忘回憶。
潘威倫表示：「很開心能夠獲得宅港國小邀請擔任嘉賓參與活動，也透過台南市體育局共同宣傳112全運會在台南，透過簡單的棒球教室，讓喜歡運動的孩子能夠體驗不同樂趣，看到學生開心的享受，這是一件很棒的事情。」
結束本周統一獅校園巡迴活動，12月初獅隊吉祥物萊恩、盈盈將持續參加台南市各校校慶活動，預計前往進協國小及億載國小，期待透過校園巡迴活動，讓台南市民更愛上統一獅。
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