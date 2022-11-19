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中職／小葉調皮！龍隊保護名單擬好 猜一猜小遊戲秒關

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊的30人保護名單已經擬定。 聯合報系資料照
味全龍隊的30人保護名單已經擬定。 聯合報系資料照

台鋼雄鷹隊將在12月5日進行第一次擴編選秀，味全龍隊的30人保護名單已經擬定，總教練葉君璋一時調皮，開放媒體提問5個名額回答會不會保護，很快就反悔不玩了；對於擬名單是否有掙扎，他說：「不多」。

台鋼成為中職第6隊投入中職戰場，按規定要參與兩次擴編選秀，第一次的相關時程為11月28日下午2點前5隊提交保護名單，台鋼在12月5日下午2點前提交指名球員，選秀結果預計於下午5點前公布。

葉君璋表示，龍隊的30人保護名單已經擬好，掙扎的人選不多，他解釋自己的思維，「就算你放了10個，他也只會選1個，你還可以留下9個，用這種心態就簡單了。」

葉君璋明白點出林智勝會保護，一時玩心大起，開放提出5個球員回答有沒有保護，對於劉時豪的部分，他表示若未提FA就會保護，但葉總的小遊戲很快就關閉關卡，結束這一part話題。

台鋼雄鷹 選秀 葉君璋

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