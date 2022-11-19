中職／龍隊洋將優惠沒了 葉總考量傷情明年先以洋投為主

味全龍隊明年回歸和其他4隊一樣的洋將規定，對於洋將配置，總教練葉君璋表示，考慮本土先發投手傷情，會先以洋投為主。

中職對於新球隊升上一軍前兩季給予多1名洋將優惠，龍隊今年是使用洋將優惠的最後一年，明年球季就回歸註冊4人、一軍登錄3人限制，今天被問到明年洋將會少一人，葉總先是笑答：「我們今年有多洋將嗎？」自嘲遲遲未打出效應的洋砲位置。

葉君璋表示，「現階段來看，投手的狀況比較不明，維中的傷勢，子昱也開刀，徐若熙至少明年上半季看不到，目前還是會以投手優先。」林子昱開刀取出葉總形容是「北斗七星」的7顆骨刺，他認為問題不大、照理說是趕得上明年開季，但既然是開刀都要小心一點，有復健期，就要比較保守評估。

龍隊本季洋投表現好到沒話說，布里悍、鋼龍都握有12勝，吃局數182.1、174.1局以及投球數2793、2682球都排名聯盟前二；原先擔任終結者、後調回先發的伍鐸，出賽47場、83局，貢獻7勝、22救援，防禦率2.28。還有季末找來的霸曼也頗具吸引力，曾讓葉總曾直言：「明年要早點簽」。

反觀洋砲雷聲大雨點小，鈦龍、龍德力都沒打幾場就遭解約，谷德溫還算堪用且有漸入佳境之感，例行賽出賽26場、打擊率2成45，季後賽則是12打數敲出5安打、打擊率4成17。

明年先發投手戰力新鮮貨，葉君璋點名曹佑齊很有機會，「雖然今年在二軍成績起起伏伏，但至少知道他的身體狀況健康，個性算是一個滿強壯的選手，技術上也有一定水準，目前就是控球沒有那麼好，但是秋訓也針對這點在協助他，他明年一定會有機會（進入先發輪值），只是何時會有機會很難講。」