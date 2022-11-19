日職／獲加薪300萬日圓 張奕有「不成功就退休」覺悟

日本職棒歐力士隊今天與台灣投手張奕更新合約，根據日本媒體「Daily」報導，推測年薪從900萬日圓變成1200萬日圓（約台幣266萬元），加薪300萬日圓（約台幣66萬元），張奕希望明年更加努力，有著「不成功就退休」的覺悟。

張奕是在2016年以育成選手身份加盟歐力士隊，到2019年轉為支配下的正式球員，也在該年開始於一軍出賽，然而連續兩年在先發位置未能繳出穩定表現，到去年起轉為中繼，今年在一軍登板15場、投22.2局，防禦率2.38。

歐力士隊在今年締造太平洋聯盟二連霸還奪得「日本一」，張奕有感於自己對球隊貢獻不多，「就跟去年一樣，是個困難的球季。」對未能繳出相對應的成果而後悔，「明年會繼續努力，帶著不行就引退的心情去拚。」

而張奕在休賽季先到鳳凰聯盟以先發方式調整，接下來預計返台訓練，他表示，首先要加強的就是控球能力，至於未來角色是先發或是中繼一向不是自己考慮的範圍，「無論哪種工作都全力以赴。」