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中職／「好好待在味全龍」 林智勝心已定穿龍袍拚300轟
明年元旦就要滿41歲的老將林智勝，將繼續穿著味全龍隊球衣挑戰300轟，對於行使自由球員（FA）權利的可能性，他明白回應：「好好待在味全龍，不要想太多。」
林智勝去年以60人名單外的方式「上架」，不需綁轉隊費，但該年在術後成績有所下滑，加上年紀也是隱憂，在市場上熱度不高，最終僅龍隊出手，結果林智勝超爭氣，以3成打擊率敲出104安、炸裂10轟作出回應。
林智勝生涯至此已累積299轟，新球季的第1轟就會是台灣棒壇引頸期盼已久的300轟，會穿著哪隊球衣轟下偉大標竿眾所矚目，加上已用成績證明寶刀未老，也讓今年季外的「大師兄」比去年賣相更佳。
對於是否行使FA，林智勝心裡已經有答案，「應該也不用一直換球隊啦！今年打下來還滿適應的，想說就繼續留在這邊為味全效力，不會行使FA。」他也透露目前與龍隊談約進度都很順利。
經典賽中華隊50人名單日前擬定，有一名40歲以上選手，外界認為林智勝的機率高，他也對此表示，不知道有沒有自己，若真的有，有能力就盡力去做。
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