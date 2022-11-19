中職／劉時豪傾向不提FA續當龍 再返桃猿感覺意義不大

名字出現在符合自由球員（FA）清單中，劉時豪經由好友洪聖欽告知才知道，第一時間充滿訝異，驚訝後是現實考量，思考數日後，他目前傾向不提，也直言當初未在保護名單內，若再返樂天桃猿隊對他意義已經不大。

劉時豪在2020年底透過擴編選秀轉隊，龍隊付給猿隊750萬轉隊費；待了兩季後，劉時豪達到可行使FA的年資，若他決定行使且轉隊，轉隊費為年薪的75%、落在150萬左右，對龍隊來說可能陷於人財兩失。

但龍隊已向劉時豪的經紀公司報價、持續溝通，希望可以留下這位資深捕手，劉時豪今天也首度親自吐露想法。

劉時豪表示，尚未做出最後決定，但目前傾向不會提，「經紀人有跟我說未來規畫，雖然FA好像是每個人夢想，但是留在這邊也不錯。」

他說目前已經習慣龍隊的環境、隊友，今年打完之後，也感覺還有事情想和團隊一起完成，「應該說，留在這邊，我覺得還是有很多挑戰性，這支球隊第3年會打成怎樣的成績，我也是跟隊友一樣把自己當成年輕人，31歲還不老，運動員來說，這個時候是正好的時候。」

劉時豪意外在今年FA市場搶手，他自稱：「我不是一個很出色的球員，我只是一個常出賽的球員。」他坦言自知留在龍隊，也不一定會是先發，但現在很清楚自己的定位，也知道球隊希望自己扮演怎樣的角色，也感受到龍隊留人的誠意。

外界關注他是否有回歸猿隊的可能性，但他有其他必須考量的事，他是在擴編選秀中未被放進保護名單，因此轉戰龍隊，若現在回歸猿隊，也有可能面臨台鋼雄鷹隊擴編選秀時未被保護的狀況。

劉時豪也不諱言，當初未被放在保護名單，現在再回去，不知道有何意義，「你說要回去，我是回去退休嗎？感覺沒有拚勁。」