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經典賽／古巴首度徵召叛逃選手 兩白襪好手答應徵召！
世界棒球經典賽將在明年三月開打，與台灣同在A組的古巴，過去有不會讓叛逃球員加入國家隊規定，這一次打破過去傳統，徵召大聯盟球員參賽，因此今天再有兩位白襪好手羅伯特（Luis Robert）及孟卡達（Yoan Moncada）答應國家隊徵召。
目前大聯盟許多古巴球員都是透過叛逃進入，因此進入大聯盟後就無緣國家隊比賽，隨著美國與古巴近期關係較為解凍，古巴棒協也對叛逃球員態度放軟，本屆經典賽將首度開放大聯盟球員參賽。
徵召開始後已有大都會投手（Yoan Lopez）、老虎野手伊巴內茲（Andy Ibanez）宣布代表國家參賽，今天再傳兩位好手也要加入，古巴記者羅梅洛（Francys Romero）提到，雖然還要等白襪球隊同意，但羅伯特及孟卡達本人都已答應參加經典賽。
羅伯特及孟卡達本季都打出12發全壘打，是白襪的主力野手，預期他們的加入將提升古巴的攻擊火力。
近年古巴成棒國際賽成績，受到叛逃的影響，長期打不出過往好成績；另外他們隊史至今雖然三度拿下奧運金牌，但卻從未在經典賽封王，最好成績是2006年打入冠軍賽，敗給日本，屈居亞軍，今年在各隊都有大聯盟球員助陣的情況，古巴也不得不改變過往規定跟上潮流。
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