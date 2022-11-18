黑豹旗／壽高左投黃侰程有球探關注 自認不足想再磨練

黑豹旗青棒賽壽山高中今天與中正預校交手，壽高三年級先發黃侰程投2局無失分，率隊以16比0、4局勝；黃侰程是左投、最快球速近140公里也有球探關注，但他目前希望先到大學磨練。

2022年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽64強，科班球隊壽山高中今天在三重棒球場與中正預校交手，高三左投黃侰程先發，總計投2局沒被敲出安打，投出4次三振、無失分，高二右投劉紹綸後援投2局飆出5次三振、也沒有失掉分數，兩人聯手壓制率隊拿勝晉級。

壽山高中總教練郭東晏表示，黃侰程和另一名高三左投王柏傑是陣中前2號先發，黃侰程過去常出現一局狀況比較多的情況，但近期好很多，「他的協調性、柔軟度好，球很會跑，其實並不好打」。

扣除平鎮高中、穀保家商這類青棒強權，郭東晏直言黃侰程、王柏傑算是今年高三很不錯的投手，又有左投優勢，大學隊也有很多教練在關注。

黃侰程高一時球速僅120公里出頭，現在已經可以投到逼近140公里，他有在重量訓練下功夫，但不僅追求球速，也知道控球重要，除了直球外還有曲球、滑球和拿手變速球。

有中職球探在關注黃侰程，但黃侰程表示，近期有跟大學隊友誼賽，體認到跟大學隊間的差距，現在想法還是希望先到大學磨練，希望控球可以更精準，偶像是旅美響尾蛇隊左投林昱珉，「欣賞他的霸氣和沈穩」。

教頭讚「比王溢正帥」 壽山右投劉紹綸潛力佳

壽山高中有「比王溢正帥」的潛力投手，高二右投劉紹綸今天在黑豹旗後援登板，投2局飆出5次三振無失分；國中才開始受正規訓練，靠著意志力撐下來，偶像是退役球星王建民。

壽山高中今天在黑豹旗全國高中棒球大賽64強與中正預校交手，高二右投手劉紹綸後援投2局飆出5次三振，沒被打出安打、無失分，幫助球隊守住勝利，壽山高中終場以16比0、4局拿勝晉級32強。

壽山高中總教練郭東晏點名對劉紹綸期待高，希望將他培養成未來球隊王牌投手；右投的劉紹綸身材不錯，身高183公分，最快球速約140公里，指叉球投得不錯，郭東晏還大力推薦「高顏值」，「如果他不打球、可以去當模特兒，長得比王溢正帥。」

劉紹綸國小畢業後，到國中才開始接受科班棒球訓練，他表示一開始覺得很操，只能靠意志力撐下來，還好學長都很照顧，從小就練投手，目前先發、後援都有投，對於定位沒有什麼特別的想法，「教練派我投什麼，我就想辦法完成教練團交代的任務。」

劉紹綸還記得小的時候爸爸帶著他看興農牛隊的比賽，因此對棒球產生興趣，偶像是退役球星、現任中信兄弟二軍投手教練王建民，會去找王建民效力美職洋基隊時期的影片看，但他不是兄弟球迷，是樂天桃猿隊球迷。

劉紹綸自評升上高中後心態進步很多，以前登板容易緊張，現在已經可以調適了，但變化球還需要再進步，至於教練稱讚「比王溢正帥」，劉紹綸表示，王溢正也算是偶像，「沒有這麼誇張，學長們都比我帥」。