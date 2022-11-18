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經典賽／南韓50人名單出爐 金河成領銜5位大聯盟選手入列

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國公布經典賽50人名單，教士韓籍游擊手金河成也入列。 美聯社
韓國公布經典賽50人名單，教士韓籍游擊手金河成也入列。 美聯社

南韓今日公布世界棒球經典賽50人名單，其中3位韓籍大聯盟選手入列，另外還有2名韓裔大聯盟選手紅雀二壘手艾德曼（Tommy Edman）、紅襪工具人瑞夫史奈德（Rob Refsnyder）在名單中。

南韓先前接觸的4名韓裔大聯盟球員中，藍鳥投手懷特（Mitch White）、遊騎兵投手唐寧（Dane Dunning）不再名單內。艾德曼是紅雀主戰內野手，本季繳出13轟、57分打點、32次盜壘，打擊率2成65的成績，表現相當出色。瑞夫史奈德擔任紅襪工具人，本季只有177次打席，卻繳出6轟、21打點，打擊率3成07的生涯最佳表現。

旅外球員部分有教士游擊手金河成、剛被交易至海盜的一壘手崔志萬、海盜二壘手朴孝俊，剩下45位選手都是韓國職棒選手，其中值得一提的是培證英雄王牌投手安佑鎮 因霸凌事件，沒有入選。

南韓 人瑞 霸凌

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