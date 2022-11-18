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中職／進步獎最難猜 成晉、吳哲源、賴智垣誰獲選？

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒大聯盟今天公布年度最佳進步獎入圍名單，樂天桃猿隊成晉、中信兄弟隊吳哲源、富邦悍將隊賴智垣入選。圖／中華職棒提供
中華職棒大聯盟今天公布年度最佳進步獎入圍名單，樂天桃猿隊成晉、中信兄弟隊吳哲源、富邦悍將隊賴智垣入選。圖／中華職棒提供

今年中華職棒最佳進步獎堪稱最難預測獎項，不少球員都有飛躍性成長，而今日公布的入圍名單中，由樂天桃猿成晉、中信兄弟隊吳哲源、富邦悍將隊賴智垣率先出線，由誰抱走獎項則要到11月30日頒獎典禮當天揭曉。

成晉從2017年選秀會加盟猿隊，隔年開始在一軍出賽，但直到2020年開始才有較多機會，去年球季出賽50場，打擊率2成87，有26分打點、13分得分，今年球季出賽數翻倍，100場出賽，打擊率3成16，另有36分打點、51分得分。

吳哲源則是2017年就開始在一軍出賽，只不過原本定位後援，今年球季挑戰轉型，在一軍出賽34場，15場先發、19場後援，期間更締造11連勝壯舉，整季11勝1敗更寫下9成17的超高勝率，單季120局超越個人過去5年總和，防禦率2.85也很優異。

賴智垣則是在職棒生涯第三年有所成長，2019年出賽21場、防禦率7.20，然而隔年只在一軍出賽2場，投2.2局丟9分，去年更是未在一軍出賽，季後更遭到樂天桃猿隊釋出，今年球季轉披悍將戰袍，繳出40場出賽、防禦率1.35的優異表現。

中職年度最佳進步獎自1993年設立，限非第一年加入職棒的本土球員，1993年統一獅隊洋投阿Q獲獎是唯一例外，由媒體記者票選，獎項雖是肯定，但也有著進步獎得主隔年表現走下坡的「魔咒」傳聞。

樂天桃猿 成晉 吳哲源

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