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中職／年度MVP、新人王、進步獎入圍名單看過來
中華職棒大聯盟今天公布年度MVP、新人王、進步獎入圍名單，眾所矚目的MVP由樂天桃猿隊林立、黃子鵬及中信兄弟隊德保拉競爭年度最有價值球員，頒獎典禮將在11月30日於萬豪酒店舉行，屆時揭曉這三座獎項得主。
林立今年球季打擊率3成35、140支安打、83分打點都獨居聯盟第一，全壘打數以14轟與吉力吉撈．鞏冠相同，不過因打數較多，由鞏冠帶走全壘打王。
黃子鵬今年以防禦率2.33攻佔防禦率王，中斷德保拉的三連霸之路，也是中職相隔7年再出現本土防禦率王，前一次是2014年的鄭凱文，另外12場勝投則排聯盟第三，投球局數158.2局聯盟第四、96次三振聯盟第七。
德保拉今年球季雖然投手「三冠王」之路被中斷，防禦率2.44排名第二，但14勝、158次三振兩項數據依舊盤據聯盟第一，投球局數162局排聯盟第三。
中華職棒大聯盟33年三大獎入圍名單如下：
年度最有價值球員（MVP）：
樂天桃猿隊 林立
樂天桃猿隊 黃子鵬
中信兄弟隊 德保拉
新人王：
味全龍隊 陳冠偉
樂天桃猿隊 許峻暘
統一獅隊 楊孟沅
最佳進步獎：
樂天桃猿隊 成晉
中信兄弟隊 吳哲源
富邦悍將隊 賴智垣
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