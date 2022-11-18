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黑豹旗／師大附中有翁林立 關注昔日隊友U18國手林鉑濬

中央社／ 新北18日電
黑豹旗青棒賽師大附中棒球隊長翁林立（左）曾受科班訓練，後來選擇以課業為主，U18期間熬夜關注前隊友鶯歌工商林鉑濬表現，課業打球如何兼顧，翁林立有一套。（中華民國棒球協會提供）
黑豹旗青棒賽師大附中棒球隊長翁林立（左）曾受科班訓練，後來選擇以課業為主，U18期間熬夜關注前隊友鶯歌工商林鉑濬表現，課業打球如何兼顧，翁林立有一套。（中華民國棒球協會提供）

黑豹旗青棒賽師大附中棒球隊也有「林立」，隊長翁林立曾受科班訓練，後來選擇以課業為主，U18期間熬夜關注前隊友鶯歌工商林鉑濬表現，課業打球如何兼顧，翁林立有一套。

2022年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽64強今天在三重棒球場舉行，社團球隊師大附中今天與科班球隊仰德高中交手，師大附中以0比11、5局輸球止步，隊長翁林立上場打擊時，隊友唱起樂天桃猿隊強打林立的加油曲。

翁林立表示，雖然名字跟林立一樣，但其實不太看中職，多看國外職棒和業餘棒球，國小在長安少棒隊接受2年科班球隊訓練，升上長安國中打了一年球後，因身上有傷加上以課業為重，所以沒有繼續接受科班訓練。

翁林立雖然改打社團球隊，但仍十分關注過去隊友的表現，他和今年U18世界盃棒球賽國手、鶯歌工商二刀流林鉑濬曾是國小隊友，翁林立透露，U18打冠軍戰時有熬夜關注，看林鉑濬後援上場投球很羨慕，也很佩服他，知道棒球這條路不好走，可以在這麼多菁英中脫穎而出很厲害。

翁林立今年高二，他在學校醫藥類組總計253人中課業排名第37名，成績也很亮眼，未來目標想當醫生，今天黑豹旗單場2打數敲出1支安打。

翁林立喊話下一屆要再戰，被問起功課、打球如何兼顧，他說：「功課平時顧好，就不差這1、2天」。

林立 棒球 黑豹旗

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