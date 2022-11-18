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黑豹旗／師大附中林軒亦飆生涯最速 喊話下屆再戰

中央社／ 新北18日電
2022年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽64強，18日師大附中與仰德高中交手，師大先發投手林軒亦（圖）投打有表現，先發2.1局1責失，也敲出1支二壘打，球隊0比11、5局輸球，他喊話2023年再戰。（中華民國棒球協會提供）
2022年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽64強，18日師大附中與仰德高中交手，師大先發投手林軒亦（圖）投打有表現，先發2.1局1責失，也敲出1支二壘打，球隊0比11、5局輸球，他喊話2023年再戰。（中華民國棒球協會提供）

黑豹旗青棒賽師大附中今天64強賽與仰德高中交手，師大先發投手林軒亦投打有表現，先發2.1局1責失突破生涯最快球速，也敲出1支二壘打，雖然師大附中以0比11、5局輸球，他喊話明年再戰。

2022年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽64強，社團球隊師大附中今天在三重棒球場與科班球隊仰德高中交手，師大先發投手林軒亦投2.1局被敲4支安打，投出2次三振，偏多6次四死球，失掉8分僅1分是責失分。

林軒亦打擊也有表現，比賽後半段上場打擊，5局敲出二壘打、站上到壘包情緒振奮；林軒亦表示，從國小三年級開始到社區棒球隊打球，一開始是外野手，五年級開始練投手，今天是第一次對科班球隊投球，本來目標打滿7局，但比賽前半段守備和自己投球都有點亂掉，後面有慢慢回穩。

林軒亦目前高二，也喊話下一屆要再挑戰，過去最快球速127公里，今天突破生涯最速，有被測到130公里，他笑說：「投球都是全力投、今天可能腎上腺素被激發」，最欣賞的球員是中職富邦悍將隊的投手曾峻岳，場上勇於對決打者的霸氣，年紀輕輕就可以扛起球隊終結者。

師大附中總教練莊志成表示，雖然64強輸球止步，但算是符合預期，學校還是以課業為主，每週僅有一堂課的時間（50分鐘）練球，球員偶爾會自主訓練，可以跟木棒球隊打成這樣已經不錯了。

莊志成今年9月才開始協助帶隊，師大附中也拿下台北市青棒秋季聯賽乙組冠軍、寫下隊史紀錄，此屆黑豹旗打入64強平隊史紀錄，球員們有把態度和精神拿出來。

棒球 黑豹旗 球速

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