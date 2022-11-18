日職／休賽季動作不斷 中日再傳閃電交易送走2017新人王

上季在中央聯盟墊底的中日，休賽季後不斷發起交易，先是跟樂天換來涌井秀章，3天後再次發動閃電交易，送出游擊手京田陽太跟橫濱換來砂田毅樹，補強牛棚深度，另外橫濱也透過這筆交易補了游擊防線的問題。

中日龍在這次選擇交易2017新人王，長期鎮守他們游擊防區的京田。京田本季雖然是以一軍先發游擊開季，但打擊陷入長期低潮，之後受確診及傷勢無法在一軍站穩，留下生涯最少的43場出賽，橫濱本賽季沒有固定游擊手，因此和中日一拍即合換來京田，希望他能找回過去的感覺，並藉由他在游擊曾連續5季破百場的豐富經驗來幫助球隊。

橫濱方面則是送出陣中牛棚砂田，他在轉為中繼後靠著犀利變化球，2018年出賽70場比賽，雖然本賽季僅15場登板並留下5.68防禦率，但中日球團也期待能夠谷底反彈，為他們帶來牛棚新力量。

雙方藉由這筆交易，將能讓選手能到新的環境擁有更多的發揮空間，另外中日方面近期不斷交易野手去補強投手的陣容也讓不少球迷十分擔心，原本打擊能力就不佳的他們，下個賽季能否谷底反彈。