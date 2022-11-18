經典賽／2台美混血球員婉拒參賽 韓媒評中華隊難突破第一輪
世界棒球經典賽將在明年3月8日開打，中華隊昨日公布50人大名單，總教練林岳平表示，兩位台美混血大聯盟選手卡洛爾（Corbin Carroll）、費爾柴爾德（Stuart Fairchild）都婉拒參賽，這消息也引起韓國媒體關注，認為中華隊戰力遭受重創。
由於經典賽主辦方規定寬鬆，只要有血緣關係就能代表參賽，所以每個國家都在積極尋找有血緣關係的大聯盟球員助陣，今年大聯盟有2名台美混血球員，分別是響尾蛇卡洛爾、紅人費爾柴爾德，但兩人都已婉拒參賽。
韓媒《SPORTS朝鮮》也注意到此消息並報導指出，「這對台灣來說是巨大的打擊，要找到能在世界舞台與對手抗衡的打者並不容易。」
該報導也指出，中華隊與荷蘭、古巴、義大利及巴拿馬同屬在A組，分組前2名才能前進淘汰賽，中華隊要通過第一輪並不容易。
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