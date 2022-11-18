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經典賽／大谷翔平參戰原因：想讓更多人享受棒球

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷透露決定參加經典賽的原因，「想讓更多人享受棒球」。 截圖自大谷翔平IG
大谷透露決定參加經典賽的原因，「想讓更多人享受棒球」。 截圖自大谷翔平IG

美聯MVP得主今天揭曉，天使隊「二刀流」大谷翔平輸給敲出62轟的賈吉（Aaron Judge）排第二，而他在接受訪問時自認繳出比上一季更滿意的成績，也透露決定參加經典賽的原因，「想讓更多人享受棒球」。

今年大聯盟MVP頒獎由「MLB Network」轉播，頒獎前大谷受訪時表示，自己個人認為表現得比去年更好，去年是打者方面有發揮，今年則是投球更出色，「能夠作為MVP候選人接受訪問是件光榮的事，我會繼續努力，希望明年開始也能夠多多來這裡接受採訪。」

大谷翔平今年展現出投打平衡，投手大谷先發28場，戰績15勝9敗，投了166局，防禦率2.33，打者翔平則是在586個打數，敲出160支安打，34支全壘打，打擊率2成73，成為史上第一位在投球局數、打席數都符合規定的球員。

大谷翔平也被問到關於參加明年世界棒球經典賽（WBC）一事，他如此回應：「如果有被選中的話，因為已經很久沒有在日本打球，我希望努力表現，讓更多人享受棒球。」

大谷翔平昨天才在個人IG表達有意參加明年世界棒球經典賽（WBC），為日本武士隊增添一大戰力，也是繼2015年世界12強棒球賽後再次有望代表日本隊出賽，2017年經典賽大谷翔平也有入選，不過最終因腳傷辭退。

大谷翔平 棒球 經典賽

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