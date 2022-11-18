經典賽／大谷翔平參戰震撼韓媒 想起12強慘劇「緊急事態」

大谷翔平宣布將會參加2023年的世界棒球經典賽，替日本國家隊注入一劑強心針。但對長年一直在國際賽和日本有競爭關係的韓國隊而言，無疑是一項噩耗，近來韓媒更以「緊急事態」，來稱呼大谷加盟日本隊一事。

根據日本媒體「THE DIGEST」報導，本季大谷在大聯盟施展「二刀流」身手，投手方面留下防禦率2.33、15勝及219次三振的成績，並在美聯賽洋獎的投票中排行第四。打擊方面也有34發全壘打、95分打點及OPS.875的好表現。

由於明年經典賽中，韓國與日本被分在同個小組，因此在這位日本至寶的參戰也震撼了韓國媒體。「朝鮮日報」就指出「對第一輪就要和日本比賽的韓國而言，這是緊急事態」，並認為「雖然還不確定經典賽會不會二刀流，但不管是當投手還是打者，對韓國都是個威脅」。

另一家韓國媒體「MY DAILY」，則以「大聯盟的怪物助陣日本代表隊」為標題報導，指出韓國恐怕難以迴避和大谷翔平對決，並且回想起當初2015年世界12強棒球賽時，大谷翔平徹底壓制韓國隊的表現。

大谷翔平在2015年的世界12強棒球賽中，以專職投手的身份出賽，兩場先發都對上韓國，總及主投13局，只被打3支安打及有3次保送，還狂飆21次三振，防禦率是完美的零。如今站上經典賽舞台，若有機會再與韓國碰頭，又會留下什麼樣的表現值得關注。