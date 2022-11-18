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經典賽／不只大谷翔平！日本還要徵召兩名MLB日裔外野手

聯合新聞網／ 綜合報導
日本武士想找守護者新人王票選第三的美日混血外野手史蒂文．關助陣。 路透社
日本武士想找守護者新人王票選第三的美日混血外野手史蒂文．關助陣。 路透社

世界棒球經典賽（WBC）即將在明年3月開打，各國卯足全力徵召大聯盟球員參賽，昨日天使球星大谷翔平正式宣布加入日本隊，今日也傳出日本正在積極詢求兩名美日混血大聯盟選手的加入。

本屆日本國家隊「侍JAPAN」由前日職火腿隊監督栗山英樹領軍，他先前就曾親自造訪美國詢問教士強投達比修有、小熊強打鈴木誠也的意願，日媒《Daily》今日更爆料，日本有意找來美日混血的守護者外野手史蒂文．關（Steven Kwan）、紅雀外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）。

25歲的關是一名來自加州的中日混血球員，外公和外婆都是日本山形人，因此能代表日本參加經典賽。關今年才首度登上大聯盟，卻直接成為球隊主力外野手，並一舉拿下美聯外野金手套獎，美聯新人王票選也排名第3。打擊能力和跑壘速度都相當出色的他，擔任守護者的開路先鋒，擁有2成98高打擊率以及19次盜壘。

24歲的努特巴爾同樣是一名外野手，他的母親是日本人，他也曾向媒體表示，「日本血統是我的一部分，我以身為日本人自豪。」努特巴爾是一名擁有長打能力的選手，本季打擊率雖然只有2成28，但在不到300打數的情況下就轟出14支全壘打。

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