UBL／扛游擊要靠守備助隊取勝 文大楊祥禾拚中職選秀前三輪

文化大學本賽季因眾多打擊好手畢業及加入職棒，因此在打擊方面不如以往，而在當家游擊手紀慶然離開後，由楊祥禾扛下中線防區重任，此外前平鎮重砲黃冠倫也在今年加入到文大行列，幫助球隊提升打擊火力。

楊祥禾將扛下游擊大關拚明年選秀。 球員提供 楊祥禾一直都是球探的關注球員之一，而本季開始時調整不及遇到小低潮，但他也坦言在近期已回復水準可專心面對新球季，「今年心態上有做調整，加上明年將挑戰中職選秀，我將會全力以赴為我最後一個學生球季做準備，希望靠著守備幫助球隊，讓投手能安心投出每顆球，同時會把打擊水準發揮出來讓球探們看到。」

黃冠倫。 球員提供 今年從傳統強權平鎮高中畢業，加入到文大棒球隊這個大家庭後，黃冠倫認為自己過往是位守優於打的球員，並期望能持續增進打擊能力，「大學的學長跟隊友都很有趣，跟高中差很多，我會穩定發揮努力幫助球隊，加上球隊目前在換血朝，投手戰力卻比以往更強，我也會努力加強打擊能力，並持續用守備幫助投手群，同時也讓我學會用頭腦思考該如何打球。」

談到梅花旗球隊整體表現不佳時，黃冠倫表示雖然大家表現不好但教練們仍給我們鼓勵，幫助我們持續進步，「球隊在近期表現得不太好，但黃義哲教練總會幫忙大家，讓我們無後顧之憂，同時還會對我們說辛苦了，雖然僅短短幾個字，但全給了我們持續努力的衝勁，也很謝謝廖總在剛加入球隊時，得與我足夠的時間休息調整，並鼓勵我努力嘗試新的東西突破自己。」

楊祥禾也爆料大家每次出去玩，都會發生多奇葩的事，「我們去唱歌時，唱到一半就會不知道為什麼會有水餃飛來飛去，還有其他高年級學長會故意嚇學弟很好笑。」

最後楊祥禾期望自己能在明年的職棒選秀，跟前隊友紀慶然一樣在前三輪被選中，「我會努力把自己實力表現出來，在這之前必須把自己在場上不管守備或打擊都要把自己的優勢展現出來，輪次不是自己能決定的，所以只能把自己能做好的事情做到最好，讓大家看見自己的價值。」