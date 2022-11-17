WBC／再戰經典？40歲林智勝成績依舊頂尖

2023年世界棒球經典賽50人名單今天定案，選訓會議後由於無法透露名單，總教練林岳平僅表示，有1位40歲以上球員，而現役旅外台將沒有人超過40歲，範圍縮小到中職，今年40歲以上出賽球員僅5人，以味全龍隊林智勝表現最亮眼。

中華職棒今年40歲以上留下出賽紀錄的選手中，野手有高國慶、潘武雄、周思齊、林智勝，投手部分則是潘威倫，其中潘武雄已經在本季引退。

林智勝今年轉戰味全龍隊繳出回春成績，打擊率3成整排聯盟第9，10轟排第5、62分打點並列第3，而進階數據wRC+（加權得分創造值）更高達153.80，全聯盟排名第3。

林智勝曾打過2006、2013、2017年經典賽，今年如又在入選將是四朝元老，而他在季中被詢問到是否參加2023年經典賽時，也表達不排斥再戰，只要身體允許、教練團選擇，就會去打。