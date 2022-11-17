UBL／文大投優於打 U23火球男林振瑋領銜強投軍團誓言奪冠

文化大學在上學年度的大專棒球聯賽奪下季軍後，本學年度將捲土重來挑戰冠軍寶座，對比過往暴力文化的稱號，今年罕見出現投優於打的現象，陣中也有多名投手，有望扛起王牌稱號。

文大本季除了有今年U23世界盃中華隊國手「火球男」林振瑋外，還有姚恩多、鄧朝駿、王泓勛、施冠宇、林旺熙號稱投手五本柱，而它們也談及本季對自己期望時，身為大四學長、即將在明年挑戰中職選秀的王泓勛表示，「希望本季能有穩定表現讓球探看到，雖然自己是擔任長中繼，但相信自己能扛起佈局投手的角色，不管領先還是落後都能成為隊友與教練重要的橋梁。」

鄧朝駿。 照片由球員提供 而升上大學後，球速提升20公里的鄧朝駿，在去年大專盃曾獲得廖敏雄總教練點名的他，私下不抽菸喝酒及熬夜，堪稱是球隊的最佳優良球員，在談及本季目標時，非常希望能獲得更多上場機會，「我都是朝先發投手去調整及訓練，雖然屢次被點名是主力投手，但始終未獲得足夠機會，上季的春季聯賽及大專盃，我狀況良好也無傷病，卻沒能獲得總教練親睞，現在萬事俱備只欠東風，僅希望能獲得更多上場機會，幫助廖總奪下他執教生涯的首冠。」

施冠宇。 球員提供 文大另一位擁有150公里速球的火球男施冠宇，在上季因為控球問題，沒能獲得較多上場機會，並表示自己將會參加明年的中職選秀，以此目標挑戰自己，「經過去年的沉寂，我特別去改善及加強控球的問題微調投球機制與動作，並且我每周都穩定重訓外，還開始學瑜珈增加柔軟度，也會看一些運動心理學相關的書籍強化心理素質，同時新增了丟沙球及重球，持續增加球速。」

姚恩多。 球員提供 本季僅大二就獲得總教練重用、最快球速逼近150公里的姚恩多。則希望能提升均速，並感謝教練團願意給以重任，「我會做好自己的本分，盡力吃局數用最少的球數解決對方，很感謝廖總及沈柏蒼教練給我自由時間去調整，我會努力展現好成績回報他們的，要是今年表現不錯我會考慮參加明年的中職選秀試試水溫。」

林旺熙。 球員提供 去年曾代表新北市出賽玉山盃的林旺熙坦言，升上大學後在心理素質上成長許多，「學長們的鼓勵，讓我了解如何去調整心理方面的問題，雖然比賽都是投後援，但我會盡力確保不失分，幫助球隊取勝。」

身為主力投手之一的鄧朝駿透露，自己球速大幅提升的秘訣，「我很感謝馬熙傑學長帶來美國Driveline棒球系統，幫助我實力提升，而且每個禮拜六我們投手群都會一起瞞著總教練偷偷訓練，學長就會幫我們安排周期調整，這樣才有能力幫助到隊友們。」

而文大棒球隊也有個傳統，每當有人生日會被砸水球，王泓勛就爆料有學弟因為沒經驗而發生很多糗事，「之前有學弟被砸時因為穿拖鞋，所以一直被大家砸腳趾，之後他就學乖改穿布鞋了。」施冠宇也加碼說道，林振瑋、姚恩多、林旺熙會偷偷模仿教練講話，「他們都會模仿總教練，不僅如此還會學大家的投球動作，藉此獲取別人的精髓。」