中職／錢包挺住！兄弟封王商品賣破2300萬 再推6折優惠

中信兄弟今年在總冠軍賽4戰橫掃樂天桃猿，以總冠軍賽8連勝之姿締造二連霸，賽後推出的紀念商品吸引象迷搶購，至預購截止時，銷售額已破2300萬元，另外19日起也將推出商品全通路6折優惠。

兄弟今年主場場均進場5759人，較去年球季成長32.27%，例行賽票房收入賺了不少，加上季後挑戰賽、總冠軍賽各2場主場，總計湧進6萬2253人，根據球團公布，票房與商品總計進帳約5500萬元。

中信兄弟「封王慶」，11月19日到12月3日，在「B-SPACE」台北南港旗艦店、台中洲際直營店、「BROTHERS SHOP」中信兄弟網路商城，全館商品6折。圖／中信兄弟球團提供

奪冠熱度繼續延燒，兄弟二連霸紀念商品在11日開放預購，隔天就已銷售破千萬，預購時間到今天截止，球團更宣布銷售額破2300萬元，並提醒球迷錯過預購沒關係，之後也還有部分現貨提供球迷購買。

兄弟球團繼續加碼「封王慶」，11月19日到12月3日，在「B-SPACE」台北南港旗艦店、台中洲際直營店、「BROTHERS SHOP」中信兄弟網路商城，全館商品6折回饋球迷，實體通路封王慶期間消費再抽球員實戰用品等多項好禮。