WBC／50人名單11旅外+1業餘 僅一人40歲以上

世界棒球經典賽將在明年3月8日開打，中華隊今天舉辦選訓會議決定50人大名單，基於與球員工會協議不公布，總教練林岳平僅透露，有23個投手、27個野手，其中旅外11人、業餘1人，只有1位40歲以上的球員。

中華隊昨天先舉辦教練團會議，初步決定50人名單，今天遞交選訓委員會定案，會議過程不到1小時就搞定，林岳平透露50人名單內的投、野手比例，27名野手中有6名捕手。

另外林岳平也指出，旅外球員無論現在有無合約都會考量，50人名單中，旅外的共有11人，6投、5野，其中有1名是業餘球員，守備位置不便透露。

選擇不公布50人名單，林岳平也解釋，是基於聯盟跟中職球員工會的協定，保護選手的權利，因此不公布名單，「既然中職沒公布，旅外也一併不公布。」

中華隊預計1月28日展開集訓，而1月6日要先提交35人訓練名單，2月7日正式30人名單，林岳平指出，35人名單僅是集訓使用，都還可以進行更動，因此屆時會視訓練情況挑選出心目中最好的陣容。

「所有最好選手都納入名單。」林岳平表示，當然有些因重疊性放在名單外，但還可以調整，也有備選名單，50人名單大聯盟會再審核，球團不放行還可以再更動。

這次中華隊名單，林岳平沒有特別考量年紀，而是以經驗、隊形去做安排，能透露的是，其中僅有1位選手在40歲以上，而今年U23世界盃中華隊也有不止一位球員入選。