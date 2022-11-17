日職／西武隊史20人FA離隊聯盟最多 山川穗高會是下一位？
前埼玉西武獅隊捕手森友哉透過自由球員（FA）制度，和歐力士猛牛簽下四年16億日幣的大合約，正式加入這隻洋聯二連霸球隊。這也是自從日職1993年導入FA制度以來，西武隊上第20位離開球隊的成員，流失選手數量高居日職12球團之冠。
根據日本媒體「Full-Count」報導，就在日職導入FA制度後隔年，西武兩位黃金時代的成員工藤公康、石毛宏典就行使FA轉隊到大榮鷹隊（現福岡軟體銀行鷹）。另外，還有陣中主力強打和田一浩在2007年轉隊至中日、中島裕之在2012年挑戰大聯盟、2013年涌井秀章轉隊到羅德等主力離隊的案例。
2018年，西武靠著火力驚人的「山賊打線」拿下暌違十年的洋聯冠軍。不過在這一年的季後，打點王淺村榮斗就轉隊到樂天，捕手炭谷銀仁朗則跑去讀賣巨人。隔年，曾打出單季200安的秋山翔吾也選擇挑戰大聯盟離隊，再來就是今年森友哉轉投歐力士。
不過雖然主力球員紛紛求去，但西武從1995年以來的28年間，有22個球季排在聯盟A段班，並拿下7次洋聯冠軍。今年西武也以第三名成績，取得季後賽門票，顯示球隊在選秀與養成功夫頗有一套。
而雖然不少球員透過FA轉隊，但也有像是中村剛也、栗山巧、外崎修汰等成功留在隊上的例子。明年聯盟全壘打王山川穗高、源田壯亮兩位主力預計又將取得FA權利，究竟能夠成功續留，還是會像其他選手一樣離開球隊，都將牽動西武的整體戰力。
西武歷來FA轉隊選手一覽
石毛宏典 1994年轉隊至大榮鷹
工藤公康 1994年轉隊至大榮鷹
清原和博 1996年轉隊至讀賣巨人
松井稼頭央 2003年轉隊至紐約大都會（MLB）
豐田清 2005年轉隊至讀賣巨人
和田一浩 2007年轉隊至中日龍
細川亨 2010年轉隊至福岡軟體銀行鷹
土肥義弘 2010年轉隊至蘭開斯特巡迴表演者（美國獨盟、因簽證問題未能上場）
帆足和幸 2011年轉隊至福岡軟體銀行鷹
許銘傑 2011年轉隊至歐力士猛牛
中島裕之（後改名「中島宏之」） 2012年轉隊至奧克蘭運動家（MLB）
涌井秀章 2013年轉隊至千葉羅德海洋
片岡治大（原名「片岡易之」） 2013年轉隊至讀賣巨人
脇谷亮太 2015年轉隊至讀賣巨人
岸孝之 2016年轉隊至東北樂天金鷲隊
野上亮磨 2017年轉隊至讀賣巨人
淺村榮斗 2018年轉隊至東北樂天金鷲隊
炭谷銀仁朗 2018年轉隊至讀賣巨人
秋山翔吾 2020年轉隊至辛辛那提紅人隊
森友哉 2022年轉隊至歐力士猛牛
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