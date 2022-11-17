日職／西武隊史20人FA離隊聯盟最多 山川穗高會是下一位？

前埼玉西武獅隊捕手森友哉透過自由球員（FA）制度，和歐力士猛牛簽下四年16億日幣的大合約，正式加入這隻洋聯二連霸球隊。這也是自從日職1993年導入FA制度以來，西武隊上第20位離開球隊的成員，流失選手數量高居日職12球團之冠。

根據日本媒體「Full-Count」報導，就在日職導入FA制度後隔年，西武兩位黃金時代的成員工藤公康、石毛宏典就行使FA轉隊到大榮鷹隊（現福岡軟體銀行鷹）。另外，還有陣中主力強打和田一浩在2007年轉隊至中日、中島裕之在2012年挑戰大聯盟、2013年涌井秀章轉隊到羅德等主力離隊的案例。

2018年，西武靠著火力驚人的「山賊打線」拿下暌違十年的洋聯冠軍。不過在這一年的季後，打點王淺村榮斗就轉隊到樂天，捕手炭谷銀仁朗則跑去讀賣巨人。隔年，曾打出單季200安的秋山翔吾也選擇挑戰大聯盟離隊，再來就是今年森友哉轉投歐力士。

不過雖然主力球員紛紛求去，但西武從1995年以來的28年間，有22個球季排在聯盟A段班，並拿下7次洋聯冠軍。今年西武也以第三名成績，取得季後賽門票，顯示球隊在選秀與養成功夫頗有一套。

而雖然不少球員透過FA轉隊，但也有像是中村剛也、栗山巧、外崎修汰等成功留在隊上的例子。明年聯盟全壘打王山川穗高、源田壯亮兩位主力預計又將取得FA權利，究竟能夠成功續留，還是會像其他選手一樣離開球隊，都將牽動西武的整體戰力。

洋聯全壘打王山川穗高預計將在明年取得FA資格。 聯合報系資料照片

西武歷來FA轉隊選手一覽