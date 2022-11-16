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中職／樂天10號隊友站出來！報名健走挺桃猿再創佳績

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天粉絲至茄拔天后宮為桃猿樂天明年賽季祈福。圖/南野子提供
樂天粉絲至茄拔天后宮為桃猿樂天明年賽季祈福。圖/南野子提供

「2022 仙境西拉雅 山海圳－大圳之路」健走活動將在12月3日登場，屆時特別邀請中華職棒樂天桃猿隊球星、啦啦隊樂天女孩到現場和民眾見面！這次健走活動沿途將經過將近200年歷史、香火鼎盛的茄拔天后宮，屆時將在宮中設立奪冠祈福板板，號召桃猿10號隊友站出來健走，一起為本季辛苦拚戰的球員們祈福，天祐桃猿明年再創佳績。

山海圳國家級綠道是臺灣第一條以「綠道」（Greenway）為名的長距離步道，包含「內海之路」、「大圳之路」、「原鄉之路」與「聖山之路」四大主題，串聯起不同的體驗路線。

而這次舞台「大圳之路」正好坐落在西拉雅國家風景區管理處的轄區內，邀請大家以健走的方式一起來感受最親民、最悠閒的大圳之路。從烏山頭水庫為起點出發，轉導水路行經日治時期八田與一所建的「曾文橋新舊渡槽」、「渡仔頭溪渡槽」及「官田溪渡槽」三大渡槽橋，再沿著嘉南大圳南幹線來到善化茄拔天后宮。

終點站善化茄拔天后宮所祀奉的護艦佑民開臺湄洲媽祖，於明朝永曆十五年（西元1661年）隨鄭成功來臺的原尊神像，在咸豐年間（西元1851年─1861年）建廟，距今已將近200年歷史，天后宮香火鼎盛，信徒眾多。

樂天桃猿隊辛苦了打拚了一季，不少球員都在征戰中受傷，今年台灣大賽最終無法將戰線拉回桃園，熱血的粉絲也特別前往天后宮拜拜，以擲茭杯方式、取得媽祖的同意後，將在茄拔天后宮設置奪冠祈福板，號召千名10號隊友站出來一起「健走挺桃猿」，到茄拔天后宮在祈福板上簽名，共同祈願明年球隊再創佳績。

天后宮 健走 媽祖 烏山頭水庫 國家風景區

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