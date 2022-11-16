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WBC／中華隊選定斗六集訓 要跟味全龍分場地

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經典賽中華隊集訓地點確定在斗六球場，只不過使用上還需要與味全龍隊協調。 聯合報系資料照
經典賽中華隊集訓地點確定在斗六球場，只不過使用上還需要與味全龍隊協調。 聯合報系資料照

世界棒球經典賽將在明年3月8日開打，中華隊集訓地點確定在斗六球場，只不過使用上還需要與味全龍隊協調，另外自辦熱身賽預計將在2月26日連三天舉行，官辦熱身賽則是3月5、6日。

經典賽中華隊預賽在台中洲際球場開打，將對上巴拿馬、義大利、荷蘭、古巴隊，分組取前2名晉級8強複賽，前進東京巨蛋，中華隊今天召開教練團會議，明天的選訓會議將誕生50人名單，但不會對外公布。

總教練林岳平透露中華隊備戰時程，預計1月28日全員報到，開始在斗六球場集訓，選擇斗六是在天氣與訓練環境綜合評估下的結果，但也因該場地為龍隊春訓基地，雙方仍要商討訓練上的分配使用。

中華隊集訓後，預計明年2月26至28日進行自辦熱身賽，比賽球場未定，但對手預計為中職單一球隊，另外2場官辦熱身賽則是在3月5、6日舉行，在台中洲際球場開打。

中華隊 經典賽 林岳平

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