聽新聞
test
0:00 / 0:00
WBC／中華隊選定斗六集訓 要跟味全龍分場地
世界棒球經典賽將在明年3月8日開打，中華隊集訓地點確定在斗六球場，只不過使用上還需要與味全龍隊協調，另外自辦熱身賽預計將在2月26日連三天舉行，官辦熱身賽則是3月5、6日。
經典賽中華隊預賽在台中洲際球場開打，將對上巴拿馬、義大利、荷蘭、古巴隊，分組取前2名晉級8強複賽，前進東京巨蛋，中華隊今天召開教練團會議，明天的選訓會議將誕生50人名單，但不會對外公布。
總教練林岳平透露中華隊備戰時程，預計1月28日全員報到，開始在斗六球場集訓，選擇斗六是在天氣與訓練環境綜合評估下的結果，但也因該場地為龍隊春訓基地，雙方仍要商討訓練上的分配使用。
中華隊集訓後，預計明年2月26至28日進行自辦熱身賽，比賽球場未定，但對手預計為中職單一球隊，另外2場官辦熱身賽則是在3月5、6日舉行，在台中洲際球場開打。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言