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WBC／比賽用球到手 林岳平：盡快送給球員
世界棒球經典賽將在明年3月8日開打，中華隊已經拿到比賽用球，總教練林岳平表示，明天確定50人名單後，就會盡快將球送到球員手中，提前適應。
經典賽中華隊教練團今天開會，林岳平會後接受訪問時，不斷把玩手中的比賽用球，也大方讓媒體拍照，林岳平表示，這個休賽季已經幫球員準備好球。
由於今天教練團僅是初步討論50人名單，林岳平表示，等待明天選訓委員會確認後，就會陸續將球送交給選手，「投手是一定必備，野手方面也有準備，因為守備上也會有需求，讓他們提早適應。」
在這段徵詢球員意願的過程中，林岳平表示，無論旅外或是中職的球員，參與這屆經典賽的意願都很高，「也希望他們能夠在這次比賽有好表現。」
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