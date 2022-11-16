中職／提前宣告！高國輝、王勝偉不行使自由球員

中華職棒14日宣告符合自由球員資格名單，一共有25人符合資格，扣掉複數年約、引退，還有20人，其中今日富邦悍將隊2球星先跳出宣告不行使自由球員權利，包括3屆全壘打王高國輝以及9屆游擊金手套王勝偉。

37歲的高國輝曾在2014到16年締造全壘打王3連霸，但今年陷入低潮，出賽38場，敲出4轟，打擊率1成88，月薪50萬元的他符合A級自由球員資格，不過今日透過IG宣布不行使此權利。

高國輝表示，旅美結束後加入中職，從義大犀牛到現在的富邦悍將，十年間累積深厚情感與回憶。還有許多支持的球迷，「因此想跟大家說，我不會行使自由球員權利，未來希望可以協助球隊拿到最高的榮耀。」

38歲的王勝偉過去在兄弟收穫9屆金手套、2次最佳十人，今年轉投富邦悍將隊打出回春表現，打擊率2成98，守備也穩住悍將游擊防區，月薪計算上屬於B級自由球員，他隊僅需付出年薪75%作為轉隊費，不過王勝偉也在今天宣告不行使自由球員權利。

王勝偉透過個人IG表示，謝謝富邦悍將在本季給我一個能讓我發揮的舞台，並感謝所有球員、球團人員的照顧，「雖然今年有取得自由球員的資格，但我決定不會行使這個權利，我會在季末充實自己，下個球季繼續加油，不管球隊賦予我什麼任務，一定都會全力以赴！」