WBC／招募旅日球員 林岳平：王柏融意願高

備戰2023年世界棒球經典賽，中華隊今天召開教練團會議討論50人名單，總教練林岳平近日曾赴日參訪，親自徵詢旅日台將意願，其中已經返台的王柏融也在近日相遇，林岳平透露：「王柏融參加中華隊的意願很高。」

旅日台將王柏融今天貼出與穿著中華隊Polo衫的林岳平合照，林岳平表示，王柏融參加中華隊的意願很高，「他個人動向我們不清楚，目前知道是有好的方向，不過不管未來在哪一隊，我們都會再溝通。」

林岳平與首席教練高志綱在11月8日到14日赴日本視察，拜訪仍留日訓練的旅日台將張奕、吳念庭，林岳平表示，兩位選手都有意願參加，也會再跟母隊討論加入中華隊訓練的時程。

林岳平也觀看2場日本與澳洲隊強化熱身賽，雖然兩隊都是第二階段才會遭遇的對手，但中華隊仍預先情蒐，林岳平表示，目前看來日本隊陣容相當堅強，澳洲隊目前是純當地球員，還未加上旅外戰力，看起來與日本隊有一段距離。

佐佐木朗希在對澳洲隊熱身賽投4局無失分，林岳平近距離觀察這位日本新生代強投，或許已經是賽季後，變化球不如例行賽犀利，但球速仍然十分驚人。