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WBC／中華隊等待張育成 2台美混血球員明天揭曉

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華隊今日舉行教練團會議，總教練林岳平（右四）、中職秘書長楊清瓏（右五），以及首席兼捕手教練高志綱、打擊教練曾豪駒與彭政閔、投手教練許銘傑、內野守備教練陳江和、外野守備兼跑壘教練張建銘、體能教練劉品辰出席。圖／中華職棒提供
中華隊今日舉行教練團會議，總教練林岳平（右四）、中職秘書長楊清瓏（右五），以及首席兼捕手教練高志綱、打擊教練曾豪駒與彭政閔、投手教練許銘傑、內野守備教練陳江和、外野守備兼跑壘教練張建銘、體能教練劉品辰出席。圖／中華職棒提供

備戰2023年世界棒球經典賽，中華隊以總教練林岳平為首，今天召開教練團會議，初步討論50人名單，餅總分享旅外球員徵詢進度，張育成預計放在50人名單內，兩名台美混血球員則要等待明天選訓會議。

張育成今年還在大聯盟出賽，是台灣旅美最高層級球員，中華隊自然會將他列入考慮，不過張育成所屬經紀公司Aces日前表示，由於張育成還在洽談明年美國職棒合約，對於參加經典賽，還在跟經紀公司協調中。

林岳平今天會後受訪表示，張育成會放在50人名單內，中華隊也會等待他到最後一刻，「希望他加入，距離提交正式名單的1月還有一段時間，會繼續協調，給他一些時間準備。」

至於兩名美職台美混血球員卡洛爾（Corbin Carroll）、費爾柴德（Stuart Fairchild）的徵詢動態，林岳平表示，要等到明天的選訓會議確認後，才能夠再向外界報告。

這次教練團會議出席的包括總教練林岳平、首席兼捕手教練高志綱、打擊教練曾豪駒與彭政閔、投手教練許銘傑、內野守備教練陳江和、外野守備兼跑壘教練張建銘、體能教練劉品辰，不過牛棚教練王建民未出席。

張育成 林岳平 中華隊

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