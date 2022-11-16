WBC／「快樂和痛苦並存的舞台」 韓教頭：擔心日本太強

第五屆WBC世界棒球經典賽將在明年3月開打，不只在台灣備受關注，在韓國也是一大焦點，此屆與日本同在分組B，讓韓國隊總教練李強喆直呼：「有些擔心，因為日本隊太強」。

韓國第一屆比賽闖進四強、第二屆拿下亞軍，帶動了國內棒球的發展，不過在近兩屆的賽事，都在小組賽就黯淡出局，因此韓媒《中央日報》稱經典賽是「快樂和痛苦並存的舞台，因為榮譽和傷痛形成了巨大的反差」。

此屆執掌韓國隊兵符的是韓職2021冠軍KT巫師總教練李強喆，他表示目前處很光榮的位置，將全力替國內棒球的復興爭取好成績。談到目前球員遴選的進度他表示不想透露太多，怕會被情蒐，不過遲早會公佈50人名單。

本屆經典賽同在B組的有韓國、日本、澳洲、中國、捷克，將在東京巨蛋舉行，其中韓國和日本兩大強國同在一組，堪稱是「死亡之組」，對此李強喆也表示，目前首要目標是能進入第二輪的八強賽，「我很擔心，因為日本太強了，盡可能在預賽、複賽打出好成績，並前往美國。」