中職／爪迷看過來！兄弟11月20日封王遊行完整路線曝光

慶祝中信兄弟獲得中華職棒2022年度總冠軍，完成二連霸。台中市運動局與中信兄弟球團將於11月20日舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」，以市政公園為首站，終點設於台中洲際棒球場，沿途「不停靠」慢速行進，讓球員向市民揮手致意，球迷也可一睹冠軍隊風采。

運動局長李昱叡表示，今年球季開賽前，盧秀燕市長特地前往洲際球場為球團打氣，季後賽與總冠軍系列戰，盧市長也相當關心，穿著球衣號召市民一起應援，為中信兄弟加油，並在府前與逾2000名球迷拋下黃彩帶，宣布比照去年辦理封王遊行，完成去年封王遊行「預祝二連霸，不見不散」的約定。

李昱叡說，盧市長特別指示運動局積極推展，並啟動籌辦機制，進行各項協調工作，運動局統籌結合警察、交通、建設、環保、新聞、台中捷運等機關鼎力相助。

中信兄弟球團表示，11月20日將於台中市政府旁的「市政公園」為首站，榮耀開場，預計11時出發，路線為市政公園府會園道、市政北三路、文心路二段、市政路(金色三麥市政店)、惠中路一段、青海路二段、文心路三段(文華高中)、文心路四段(捷運文心崇德站，中信兄弟「猛瑪‧鋼鐸拉」主題捷運車站)、崇德路二段、崇德路三段(中國信託銀行洲際分行)、崇德十九路、四平路、終點台中洲際棒球場。