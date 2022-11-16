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中職／富邦首奪二軍總冠軍 嘉市市長黃敏惠送賀禮
中華職棒二軍總冠軍賽上演金控大戰，富邦悍將二軍先輸1場後連贏3場，擊敗中信兄弟二軍，拿下富邦入主後首座二軍總冠軍；由於富邦二軍訓練基地在嘉義市立棒球場，市長黃敏惠昨天會見領隊林華韋、二軍總教練陳金鋒等人，送上祝賀禮。
富邦悍將與嘉義市立棒球場合約為1年1簽，林華偉表示，感謝嘉義市提供優質球場，今年二軍奪冠，希望明年一軍也能拿下總冠軍，用最好的成績回饋嘉義市政府協助。
林華韋、陳金鋒、首席教練郭建霖，以及球員蕭憶銘、王苡丞、戴云真、曾峻岳、黃保羅、蘇捷恩昨天到市府與黃敏惠會面，黃也像粉絲一樣送上祝賀禮，恭喜悍將二軍奪冠。
黃敏惠說，嘉市是喜愛棒球的城市，一年四季都適合打球，相信悍將「二軍打好、一軍一定會更棒」，嘉市永遠作為最堅強的後盾。
今年中職二軍總冠軍賽5戰3勝制，由例行賽排名第1和2名的富邦悍將二軍，對上中信兄弟二軍，悍將先輸1場後連贏3場，第4戰胡冠俞、戴云真全壘打助拳，全場敲出13支安打，終場以10比2贏球，也是富邦入主後首座二軍總冠軍，也是總教練陳金鋒執教首年就率隊贏得勝利。
市府教育處表示，嘉市立棒球場經過整建工程，提供球隊選手良好且安全的競賽環境，也讓愛看比賽的市民朋友，有最佳舒適的觀賽品質，更與富邦悍將有了合作機會。
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