王建民獲提名 成台灣棒球名人堂競技類候選人

台灣棒球名人堂協會經16名提名甄審委員召開兩次會議，決議提名「台灣之光」、現任中信兄弟二軍投手教練王建民，為2023年第10屆台灣棒球名人堂職棒時期競技類候選人。

台灣棒球名人堂協會今天發布新聞稿表示，經過兩次會議，詳細審閱受推薦人書面資料，考量其品格、操守、生涯表現、對台灣棒球的貢獻及所帶來的影響等因素，決議提名球迷心目中的「台彎之光」、現任中信兄弟二軍投手教練的王建民，為2023年第10屆台灣棒球名人堂職棒時期競技類候選人，王建民也是本屆唯一通過審查的候選人。

王建民生於台南，為著名旅美棒球投手，是台灣繼陳金鋒、曹錦輝之後，第3名升上美國職棒大聯盟的球員，曾效力紐約洋基、華盛頓國民、多倫多藍鳥、堪薩斯皇家等球隊，是國人心目中的「台灣之光」，美國媒體則稱讚他是「台灣閃電」。

王建民以拿手的伸卡球搭配速球、指叉球、變速球、滑球，在大聯盟征戰9年，累計174場出賽，拿下68勝34敗、防禦率4.36，是台灣在大聯盟待得最長、勝場最多的投手，犀利的伸卡球，曾封鎖無數大聯盟的重砲，贏得「伸卡球王子」的美譽，在場上沉穩、內斂、不輕言放棄，也被譽為「沉默的王牌」。

王建民曾於2006、2007年連2年投出單季19勝紀錄，在2006年獲得美國聯盟賽揚獎票選第2，單季19勝至今仍是亞洲投手無法跨越的「王建民障礙」，也是首位在大聯盟季後賽登板、扛起主場開幕戰大任的台灣投手。

王建民退休之後，返台擔任中華職業棒球大聯盟富邦悍將、中信兄弟等隊投手教練，傳承經驗、指導後進，曾任2019年世界12強棒球賽投手教練，也是2023年世界棒球經典賽投手教練。

台灣棒球名人堂協會每年針對為台灣棒球做出貢獻的前輩，以及在職棒打滿10年、退休滿5年並有傑出表現的球員，由學者、專家、入堂名人、資深媒體工作者組成的16名提名甄審委員進行甄選，通過審核才能成為候選人。而職棒時期的候選人，更需獲得56名10年以上採訪經驗的棒球作家、記者投票，獲3/4以上得票，才能進入名人堂，門檻相當高。

台灣棒球名人堂協會在提名甄審會議之後，將展開相關遴選工作，並訂於12月12日下午3時30分，於台灣棒球名人堂協會開票，公布入堂名人的名單。