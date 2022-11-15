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中職／兄弟封王遊行路線公開 12月3日加碼台北同慶

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊將在20日舉辦封王遊行，12月3日也會在台北舉辦感謝祭、簽名會。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊將在20日舉辦封王遊行，12月3日也會在台北舉辦感謝祭、簽名會。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊完成二連霸，球團將與台中市政府在20日舉辦封王遊行，今天公布遊行路線，加碼宣布12月3日在台北也會有感謝祭、簽名會，號召百萬象迷大集合。

「二連霸！中信兄弟封王遊行感謝祭」活動將從台中市政府為起點，遊行路線行經台中市中心，終點將回到台中洲際棒球場，回到球場後將於場內舉辦一系列感謝祭活動。

球團特別感謝台中市長盧秀燕相挺，以及副市長陳子敬實務指導，由運動局統籌警察、交通、建設、環保、新聞、台中捷運等機關鼎力相助，尤其在總冠軍首戰開始，盧秀燕就力挺在地球隊，穿著中信兄弟主場球衣，號召市民一起為中信兄弟熱情應援。

中信兄弟封王遊行路線。 截圖自中信兄弟粉絲團
中信兄弟封王遊行路線。 截圖自中信兄弟粉絲團

遊行起點將以台中市政府「市政公園」作為首站，預計11點開始，路線為：市政公園府會園道出發→市政北三路→文心路二段→市政路（金色三麥市政店）→惠中路一段→青海路二段→文心路三段（文華高中）→文心路四段（捷運文心崇德站，中信兄弟「猛瑪‧鋼鐸拉」主題捷運車站）→崇德路二段→崇德路三段（中國信託銀行洲際分行）→崇德十九路→四平路→終點：台中洲際棒球場。

考量遊行時車隊人車安全，全程「不停靠」任何站點，遊行車隊將會慢速行駛於台中市區。球團也呼籲一同參與遊行的球迷朋友也務必注意安全，配合現場交通警察指揮，勿緊跟車隊、勿穿越封王遊行車隊，避免發生危險。

遊行開始前，球團將於上午9點半台中市政府（新市政公園）、金色三麥市政店、10點於文華高中（文心路第二側門）、中信兄弟「猛瑪‧鋼鐸拉」主題捷運車站－文心崇德站及中國信託銀行洲際分行發放限量「二連霸紋身貼紙」；回到洲際球場後，將於二樓平台發放封王視覺海報。

兄弟也加碼宣布，12月3日將在台北舉辦感謝祭、簽名會，活動細節將於中信兄弟粉絲團「兄弟 Fans Club」公布。

中信兄弟 棒球

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