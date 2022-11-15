中職／兄弟封王遊行路線公開 12月3日加碼台北同慶

前埼玉西武獅隊捕手森友哉透過自由球員（FA）制度，和歐力士猛牛簽下四年16億日幣的大合約，正式加入這隻洋聯二連霸球隊。這也是自從日職1993年導入FA制度以來，西武隊上第20位離開球隊的成員，流失選手數量高居日職12球團之冠。

2022-11-17 12:25