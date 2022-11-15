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中職／龍隊感謝祭今年改比足壘賽 夜宿球場已經賣光光

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊19日在天母棒球場舉辦感謝祭。圖／味全龍隊提供
味全龍隊19日在天母棒球場舉辦感謝祭。圖／味全龍隊提供

味全龍隊感謝祭將在19日天母棒球場登場，今年全新推出「龍將╳龍迷足壘賽」，賽前還先有選秀會，為各自球隊布局最強陣容；感謝祭結束後還有夜宿球場的野營活動，已經宣告完售。

有別於去年頗受好評的龍將壘球爭霸賽，今年推出「龍將╳龍迷足壘賽」，加上小龍女趣味競賽、草地音樂會、拍照見面會、全員簽名會、龍將投打教室等豐富的活動內容。

龍將╳龍迷足壘賽的4隊總教練、首席教練公布，分別是王維中／拿莫‧伊漾、劉基鴻／李凱威、劉時豪／林辰勳以及陳品捷／郭天信，為了組成最強陣容，還會先舉辦一場盛大的選秀會。

當天入場除了可領取豐富贈禮之外，還可參加現場摸彩活動，若提前預購感謝祭大小福袋，有機會刮中YAMAHA EMF UBS電動機車、96自轉車、簽名球、球帽等超級大獎。球團邀請龍迷帶著家人、朋友團聚球場，和龍將們與Dragon Beauties小龍女共度美好假期。

感謝祭結束後還有「星空露營趣」夜宿天母行程，讓球迷體驗全台唯一人工草皮棒球場，搭配台日韓屋台風宵夜以及大螢幕星空電影院等特色體驗，昨天開放預購已經火爆完售。

選秀 棒球 劉基鴻

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