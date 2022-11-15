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中職／納瓦洛掰了 羅錦龍升任獅隊一軍投手教練
統一獅隊今年戰績慘澹，今天公布第一波教練團異動，外籍投手教練納瓦洛不再續約，改由羅錦龍擔任一軍投手教練。球團也表示，還續還有其他教練異動正在洽談中，將在確認後公布。
獅隊下半季勝率不到3成、在5隊裡墊底，全年打下48勝69敗3和、勝率4成1也只贏富邦悍將隊，中止連續2年打進總冠軍賽，球季後進行檢討，也在教練團陣容上進行調整。
球團表示，納瓦洛自2020年加盟獅隊擔任投手教練一職，3年期間帶給獅隊教練團全新觀念，而牛棚教練羅錦龍也在一旁進修學習，球團感謝納瓦洛這3年期間帶給球隊幫助，但2023年確認不再續約，將由牛棚教練羅錦龍轉任一軍投手教練。
獅隊秋訓已在10月24日展開，進行到11月19日，周六將在高雄澄清湖棒球場與台鋼雄鷹隊進行熱身賽。
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