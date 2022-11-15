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中職／戈戈哪裡都不去？悍將洽談續留富藍戈、安得勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊洋投富藍戈。本報資料照片
富邦悍將隊洋投富藍戈。本報資料照片

富邦悍將隊對於洋將續留規畫有譜，富藍戈、安得勝將朝繼續合作洽談，球團今天證實，雙方都有續約意願，對於整體洋將布局也有初步規畫。

悍將今年共聘7洋投、2洋砲，兩位野手霸帝士、卡洛斯成績都超慘澹，洋投則有艾思凱在一軍1球未投走人，威迪茲、優瑪季中遭到註銷，羅力則是已經引退，待到球季結束的3位洋投為范米特、安得勝、富藍戈。

對於洋將續留規畫，悍將球團表示，「明年球季悍將球團與富藍戈、安得勝，雙方都有續約意願，將展開合約洽談，整體洋將佈局也已有初步安排及規劃。」

富藍戈來台之前資歷不被看好，被虧是球團省預算找來湊數的「福袋」，結果一開中大獎，耐操又好用，以他的初登板7月5日到球季結束為區間，富藍戈出賽40場為全聯盟之冠，合計51.1局投球被敲38安、責失14分，防禦率只有2.45，貢獻11中繼、5救援，不論扛第8局或第9局都稱職，一度也吸引日職球隊球探關注，更在10月25日之戰飆出161公里，已將中職史上最快球速榜單刷上自己的名字。

出身哈佛大學的學霸洋投安得勝出賽6場，雖僅拿下1勝，但內容相當出色，最後4場登板都是6局以上、失2分以下的優質先發，也獲悍將看好值得續留。

富邦悍將 中職 羅力

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