日職／震驚交易！中日換得前澤村賞投手涌井秀章

今年球季在中央聯盟敬陪末座的中日龍，今天發動交易，將陣中主力內野手阿部壽樹交易到樂天，換回來36歲前澤村賞王牌涌井秀章，日媒評估這是一筆互惠的交易。

中日送出的阿部壽樹在2016年入隊，去年賽季因傷僅出賽66場，但本季133場出賽、打擊率0.270、9轟，是中日陣中少數打擊好的球員，轉隊後將能補強樂天陣中缺少右打內野的情況。

而中日換回的涌井秀章則是效力日職18年的老將，過去他也曾經拿過日本投手最高榮譽澤村賞，今年是他首年在二軍開季，但在則本昂大確診後，他有本季第一次一軍登板機會，繳出6局好投，不過5月又因骨折脫離一軍，直到9月才再度回歸。

中日陣中有許多年輕投手，在涌井加入後，將能成為他們場上的榜樣，而涌井的到除了彌補輪值空洞，更能成為先發輪值中的導師，像是今年首度二刀流，並在投手方面發揮出色的根尾昂，也能在下季訓練中與湧井一同訓練，加速他的成長。