快訊

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／震驚交易！中日換得前澤村賞投手涌井秀章

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天感謝涌井秀章過去的努力。 樂天金鷲官方推特
樂天感謝涌井秀章過去的努力。 樂天金鷲官方推特

今年球季在中央聯盟敬陪末座的中日龍，今天發動交易，將陣中主力內野手阿部壽樹交易到樂天，換回來36歲前澤村賞王牌涌井秀章，日媒評估這是一筆互惠的交易。

中日送出的阿部壽樹在2016年入隊，去年賽季因傷僅出賽66場，但本季133場出賽、打擊率0.270、9轟，是中日陣中少數打擊好的球員，轉隊後將能補強樂天陣中缺少右打內野的情況。

而中日換回的涌井秀章則是效力日職18年的老將，過去他也曾經拿過日本投手最高榮譽澤村賞，今年是他首年在二軍開季，但在則本昂大確診後，他有本季第一次一軍登板機會，繳出6局好投，不過5月又因骨折脫離一軍，直到9月才再度回歸。

中日陣中有許多年輕投手，在涌井加入後，將能成為他們場上的榜樣，而涌井的到除了彌補輪值空洞，更能成為先發輪值中的導師，像是今年首度二刀流，並在投手方面發揮出色的根尾昂，也能在下季訓練中與湧井一同訓練，加速他的成長。

日本 確診 骨折

相關新聞

日職／西武隊史20人FA離隊聯盟最多 山川穗高會是下一位？

前埼玉西武獅隊捕手森友哉透過自由球員（FA）制度，和歐力士猛牛簽下四年16億日幣的大合約，正式加入這隻洋聯二連霸球隊。這也是自從日職1993年導入FA制度以來，西武隊上第20位離開球隊的成員，流失選手數量高居日職12球團之冠。

日職／歐力士力拼連霸 4年16億日圓讓森友哉返鄉

歐力士睽違26年再度奪下日本一，休賽季也沒有停止補強，在西武當家捕手森友哉行使國內自由球員權利後，歐力士便積極與他洽談，就在今天確定搶下森友哉，根據《體育日本》報導，雙方將簽下4年16億日圓的大約，將

WBC／中華隊50人名單今公布 王柏融、吳念庭、張奕意願高

世界棒球經典賽（WBC）將在明年3月8日開打，中華隊50人名單今天正式出爐，現役旅日球員王柏融、吳念庭、張奕還沒打過經典...

棒球／生涯毀了！ 古巴強打普伊格涉賭與偽證恐被關5年

今年轉戰韓職的古巴強打「溥儀哥」普伊格（Yasiel Puig）季末曾向媒體表示希望能回大聯盟，不過今天他卻再度傳出醜聞，因涉嫌運動賽事非法賭博並佐偽證，恐怕得面臨5年刑期。 美國司法部今日發布

WBC／古巴與美國關係改善 首度徵招大聯盟球員出征

第五屆世界棒球經典賽將在明年3月開打，與台灣同屬A組的古巴本屆補強也不落人後，他們將改變傳統，首度允許叛逃的大聯盟球員進入球員名單，今日也正式宣布兩名大聯盟球員入隊。 過去古巴球員想到大聯盟打球

中職／陳俊秀變「自由」 等1年會更香？

自由球員（FA）分級制度上路第一年，中職聯盟昨天公布本屆FA清單，共計25人年資達到門檻，以樂天桃猿隊8人為「最大團」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。