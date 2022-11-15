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中職／悍將感恩會27日登場 來園遊會找慶寶、王拔拍照

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊27日舉辦一年一度的球迷感恩會。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊27日舉辦一年一度的球迷感恩會。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今年球迷感恩會將在11月27日於新莊棒球場登場，今年選在秋訓結束後舉辦，一、二軍超過70名球員參加，還有Fubon Angels與球迷近距離互動。上午將把新莊球場打造成大型悍將園遊會，販售暢遊券供家族會員購票參與，家族會員可透過扣點方式參與場內遊戲，還可與悍將球星近距離拍照，下午則將進行見面會及簽名會，同時還有一年一度的悍將菜鳥日。

悍將球迷感恩會首度採取售票進行，家族會員限定購買的暢遊券售價為200元，球迷可獲得悍將商品滿1000元折抵200元專屬折價券一張，另外可獲得家族會員限定活動暢遊券10點，可於上午進入新莊球場內參與專屬家族會員的場內活動。

活動包括登上新莊投手丘的王牌強投手、測速投準的火球測速王、球員陪你傳接球的悍你KGB、與球星及Angels留下難得合影的Dougut拍照會，另外還有多項小遊戲攤位，每個關卡都有球員同樂，其中Dougut拍照會陣容也搶先公開，球星陣容有李子強、戴培峰、江少慶王勝偉，Fubon Angels則有檸檬、秀秀子、丹丹、奶昔參與。

場內也會設有小舞台進行「悍將好歌喉」活動，包括「新莊韋禮安」莊韋恩等人都會上台一展歌喉，另外還有潔米、Kesha一起唱出好聲音。另外針對非家族會員的球迷朋友，則可購買100元的Fan Fest入場券，可獲得將商品滿1000元折抵100元專屬折價券一張，上午即可進場於看台區觀賞場內活動，並參與下午環形舞台感恩會，二樓廣場還設有Pizza Rock、全家、珍煮丹、參陸伍貳港式冰室、戰艦漢堡、咖啡車、肉桂捲、雞蛋糕等美食攤位。

下午時段球員與Fubon Angels則會至二樓環形舞台與球迷朋友們互動，並分享球季感想及心裡話，同時舉辦悍將、Angels簽名會，須先透過APP報名活動資格，並消費滿額即可參加簽名會；一年一度的菜鳥日則會在簽名會後登場，今年選進的新秀們將換裝進行趣味活動，在環形舞台與球迷朋友們自我介紹，更多活動及報名辦法，將陸續於富邦悍將官方粉絲團進行公告。

富邦悍將 王勝偉 江少慶

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