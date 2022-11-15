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WBC／餅總結束視察訪台 張奕、吳念庭都有參賽意願

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
經典賽中華隊總教練林岳平與首席教練高志綱在11月8日到14日赴日本視察，也拜訪目前仍留日訓練的旅日台將張奕、吳念庭，獲兩人表態有意投入中華隊。圖／中職聯盟提供
經典賽中華隊總教練林岳平與首席教練高志綱在11月8日到14日赴日本視察，也拜訪目前仍留日訓練的旅日台將張奕、吳念庭，獲兩人表態有意投入中華隊。圖／中職聯盟提供

2023年世界棒球經典賽中華隊組隊箭在弦上，總教練林岳平與首席教練高志綱在11月8日到14日赴日本視察，也在此行中拜訪仍留日訓練的旅日台將張奕、吳念庭，獲兩人表態有意投入中華隊。

訪日首站前往北海道札幌，林岳平、高志綱與聯盟所派出的情蒐團隊進行意見交換，並提供教練團在情蒐資訊上的觀察重點及使用需求，以利情蒐團隊後續做成的報告能被教練團、選手有效利用。

8日的日本與澳洲隊強化熱身賽賽前，林岳平也與日本武士隊監督栗山英樹在札幌巨蛋會面，栗山監督期待台日兩國能於明年的經典賽都順利從小組賽晉級，屆時兩隊能有機會再進行一場精采的對決。

教練團此次也前往大阪和埼玉，向目前仍留在日本訓練的張奕及吳念庭提出參賽邀請，了解兩名選手在休賽季期間的訓練規畫及狀態，藉此當面說明教練團在明年初所規畫的集訓內容，讓聯盟後勤團隊能針對選手集訓期間的特殊需求提供進一步的協助與準備。

張奕在會面同時已向教練團表達強烈的參賽意願，所屬的歐力士球團也樂觀其成，期待張奕能在經典賽中再次為台灣隊做出貢獻。吳念庭除了有意參賽，所屬的西武球團包含總經理渡邊久信及二軍監督西口文也都對他這些年來的努力及成長給予肯定，期許吳念庭能在明年經典賽大放異彩，成為球隊的重要戰力。

林岳平、高志綱已於14日下午回到台灣，接下來將緊鑼密鼓開會商討，17日開選訓會議，接著就會向大會提交50人大名單。

經典賽中華隊總教練林岳平與首席教練高志綱在11月8日到14日赴日本視察。圖／中職聯盟提供
經典賽中華隊總教練林岳平與首席教練高志綱在11月8日到14日赴日本視察。圖／中職聯盟提供
經典賽中華隊總教練林岳平與首席教練高志綱在11月8日到14日赴日本視察，也拜訪目前仍留日訓練的旅日台將張奕、吳念庭，獲兩人表態有意投入中華隊。圖／中職聯盟提供
經典賽中華隊總教練林岳平與首席教練高志綱在11月8日到14日赴日本視察，也拜訪目前仍留日訓練的旅日台將張奕、吳念庭，獲兩人表態有意投入中華隊。圖／中職聯盟提供
經典賽中華隊總教練林岳平與首席教練高志綱在11月8日到14日赴日本視察，拜訪日本武士隊監督栗山英樹。圖／中職聯盟提供
經典賽中華隊總教練林岳平與首席教練高志綱在11月8日到14日赴日本視察，拜訪日本武士隊監督栗山英樹。圖／中職聯盟提供

林岳平 張奕 經典賽

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