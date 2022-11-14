MLB／崔維諾獲頒「白金手套獎」洋基第一人 紅雀亞瑞納多6連霸

大聯盟近日宣布本季「白金手套獎」得獎名單，美聯得主為洋基鐵捕崔維諾（Jose Trevino），他成為洋基隊史首位拿下此獎項的球員，國聯則再度由紅雀隊明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）奪下，連續6年獲獎。

What a night last night! None of this would be possible without the help from my teammates, coaching staff and training staff. Honored to have been in the same room with so many legends. Back to work we go @Yankees pic.twitter.com/ZQvc82nKzS — Jose Trevino (@HipHipJose5) 2022年11月13日

每年的「白金手套獎」會從美聯、國聯各選出一位本季守備表現最優異的球員，崔維諾是白金手套獎自開辦以來，首位獲獎的洋基球員，也是美聯第一位獲選的捕手。

Jose Trevino's work behind the plate this year earned him AL Platinum Glove honors! 👏 pic.twitter.com/uy9YsQllc4 — MLB (@MLB) 2022年11月12日

而紅雀隊球星亞瑞納多不愧為10屆金手套得主，他在2021年賽季轉戰紅雀前，就在洛磯連續4年收下白金手套獎，轉戰紅雀後更持續維持優秀的守備表現，本季再度奪下此獎後，創下前無古人連6年獲得此獎的紀錄。