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MLB／崔維諾獲頒「白金手套獎」洋基第一人 紅雀亞瑞納多6連霸

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基捕手崔維諾（Jose Trevino）。 美聯社
洋基捕手崔維諾（Jose Trevino）。 美聯社

大聯盟近日宣布本季「白金手套獎」得獎名單，美聯得主為洋基鐵捕崔維諾（Jose Trevino），他成為洋基隊史首位拿下此獎項的球員，國聯則再度由紅雀隊明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）奪下，連續6年獲獎。

每年的「白金手套獎」會從美聯、國聯各選出一位本季守備表現最優異的球員，崔維諾是白金手套獎自開辦以來，首位獲獎的洋基球員，也是美聯第一位獲選的捕手。

而紅雀隊球星亞瑞納多不愧為10屆金手套得主，他在2021年賽季轉戰紅雀前，就在洛磯連續4年收下白金手套獎，轉戰紅雀後更持續維持優秀的守備表現，本季再度奪下此獎後，創下前無古人連6年獲得此獎的紀錄。

洋基 紅雀 亞瑞納多

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