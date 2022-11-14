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中職／FA分級上路第一年 「中產」選手轉隊費打6折

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊陳俊秀本季月薪93萬，為全聯盟最高薪野手，全額轉隊費將達1395萬。本報資料照片
樂天桃猿隊陳俊秀本季月薪93萬，為全聯盟最高薪野手，全額轉隊費將達1395萬。本報資料照片

中職聯盟今天下午將公告今年度符合自由球員（FA）資格名單，本屆也是適用FA分級制度的第一年，最大影響就是非高薪階級的選手轉隊費大幅下降。

FA制度2011年出現首批符合資格球員以來，經過多次演化，最大改變在於轉隊費採計方式，現行版本在去年4月領隊會議通過、今年正式上路，薪資在各隊前12人為A級，其他則為B級，他隊簽下A級選手的補償辦法維持現狀，就是年薪125%或年薪75%加1名補償球員，B級則僅有75%年薪轉隊費一方案。

樂天桃猿隊有多位球員都在今年首度「自由」，屬於A級的有月薪93萬的陳俊秀，全額轉隊費將高達1395萬；郭嚴文、王溢正都是年資已齊、今年剛好3年合約到期，月薪分別是75萬、55萬，轉隊費也有1125萬、825萬。

冠軍隊中信兄弟隊今年原本會有陳子豪、鄭凱文取得FA資格，但兩人都在季前簽下複數年合約，確定不會進入FA市場，不需煩惱留人問題。

今年最大的改變在於B級選手的轉隊費等於打了6折，換算下來，月薪22.2萬以下且薪資在隊內13名以後的選手，轉隊費將在200萬以下，若市場上正好有可以補上戰力漏洞的菜色，下手正是時候。

樂天桃猿 陳子豪 中職

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